Жителям следует заранее подготовиться к временным неудобствам, связанным с графиком отключения света в Одесской области 28 и 29 июля.

График отключения света в Одесской области 28 и 29 июля коснется жителей Черноморской и Южной общин, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Черноморской и Южной общинах.

С целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в Черноморском городском территориальном сообществе будет временное прекращение подачи электроэнергии.

28 июля с 08:00 до 17:00 без света останутся жители города Черноморск, а именно улиц Защитников Украины и Александрийской. Эти работы необходимы для выполнения профилактических мер и обеспечения стабильной работы электрических систем.

На следующий день, 29 июля, с 08:00 до 19:00 планируются аналогичные отключения в пределах Южненского городского территориального общества. В селе Сычавка будет приостановлено электроснабжение на улицах Мира, Молодежной, Степной, Центральной, а также в 3-м проектном переулке.

Одновременно в селе Кошары отключения затронут улицы Генерала Галая, Ромашковой, Степной, Центральной (частично), Якова Пышного, а также территории садоводческого общества «Сатурн» и участки Серенева.

В случае возникновения вопросов или необходимости получения дополнительной информации обращайтесь в колл-центр АО "ДТЭК Одесские Электросети". Также можно написать по электронному адресу center@oblenergo.odessa.ua .

Жителям следует заранее подготовиться к временным неудобствам, связанным с графиком отключения света в Одесской области 28 и 29 июля. Плановые работы направлены на улучшение качества услуг и безопасности электроснабжения в регионе.

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