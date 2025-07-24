Якщо ситуація не зміниться, дефіцит продуктів у Одеській області й надалі впливатиме на загальнонаціональний ринок.

Дефіцит продуктів у Одеській області та за її межами змушує експертів звертати увагу на зростання цін на яблучний концентрат у світі, повідомляє Politeka.

Як інформуж Agrotimes, через глобальний дисбаланс на ринку перероблених фруктів українські виробники можуть отримати додаткові прибутки, що, однак, не обіцяє споживачам доступних цін на свіжу продукцію.

Владислав Макаренко, представник садівничої галузі з Чернівецької області, заявив: за нинішніх умов вартість концентрату суттєво перевищує собівартість виробництва. Це рятує господарства від втрат і навіть банкрутства. Особливо це актуально на тлі нестачі апельсинового концентрату й високої вартості цукру. Великі компанії, зокрема й ті, що працюють у виробництві напоїв, активно замінюють класичний цукор яблучним сиропом через його економічну привабливість.

Минулого сезону надзвичайно дорогі яблука, навіть не найвищої якості, масово йшли в переробку. Деякі фермери, вражені стихією, зокрема градом, змогли вигідно продати зіпсовані плоди за ціною, яку раніше мали лише преміальні сорти. У підсумку багато хто уникнув фінансових збитків.

Однак, незважаючи на позитивні очікування, ціни залишаються нестабільними. Якщо ситуація не зміниться, дефіцит продуктів у Одеській області й надалі впливатиме на загальнонаціональний ринок.

Володимир Гуржій, інший фахівець галузі, зазначає: якщо обсяги врожаю 2025 року знову виявляться мізерними, доцільно буде спрямувати добірні плоди на зберігання, а не одразу на переробку, щоб зберегти баланс між пропозицією та попитом у сегменті свіжих фруктів.

Джерело: Agrotimes

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