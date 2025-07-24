Если ситуация не изменится, дефицит продуктов в Одесской области и дальше будет влиять на общенациональный рынок.

Дефицит продуктов в Одесской области и за ее пределами заставляет экспертов обращать внимание на рост цен на яблочный концентрат в мире, сообщает Politeka.

Как информирует Agrotimes , из-за глобального дисбаланса на рынке переработанных фруктов украинские производители могут получить дополнительные доходы, что, однако, не обещает потребителям доступных цен на свежую продукцию.

Владислав Макаренко, представитель садоводческой отрасли из Черновицкой области, заявил: в нынешних условиях стоимость концентрата существенно превышает себестоимость производства. Это избавляет хозяйства от утрат и даже банкротства. Особенно это актуально на фоне недостатка апельсинового концентрата и высокой стоимости сахара. Крупные компании, в том числе работающие в производстве напитков, активно заменяют классический сахар яблочным сиропом из-за его экономической привлекательности.

В прошлом сезоне очень дорогие яблоки, даже не самого высокого качества, массово шли в переработку. Некоторые фермеры, пораженные стихией, в частности, градом, смогли выгодно продать испорченные плоды по цене, которую раньше имели только премиальные сорта. В итоге многие избежали финансового ущерба.

Однако, несмотря на положительные ожидания, цены остаются нестабильными. Если ситуация не изменится, дефицит продуктов в Одесской области и дальше будет влиять на общенациональный рынок.

Владимир Гуржий, другой специалист отрасли, отмечает: если объемы урожая 2025 снова окажутся мизерными, целесообразно будет направить отборные плоды на хранение, а не сразу на переработку, чтобы сохранить баланс между предложением и спросом в сегменте свежих фруктов.

Источник: Agrotimes

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