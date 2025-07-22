Прогноз погоди в Одесі з 23 липня по 1 серпня обіцяє стійке літо без надмірної спеки.

Прогноз погоди в Одесі з 23 липня по 1 серпня обіцяє жителям південного узбережжя стабільне та приємне літо без різких коливань температури й суттєвих атмосферних опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт meteofor.

Упродовж десяти діб середньодобові показники залишатимуться комфортними: денний максимум варіюватиметься в межах +28…+30°C, нічні значення не опускатимуться нижче +19°C, що забезпечить легке вечірнє охолодження.

Метеорологи прогнозують незначні зміни у напрямку та силі вітру. Протягом аналізованого періоду домінуватимуть південні й західні повітряні маси. Середня швидкість повітряних потоків становитиме 4–11 м/с, без небезпечних поривів чи шквалів. Це створює ідеальні умови для морських прогулянок, туристичних маршрутів та активного відпочинку на відкритому просторі.

Дощів практично не передбачається. Лише у вівторок, 30 липня, можливі короткочасні опади обсягом до 14.7 мм. Невеликі зволоження поверхні фіксуватимуться також 28 липня (1.7 мм) та 27-го — 0.1 мм. Решта днів залишиться сухою, що дозволить планувати події просто неба без ризику злив.

Завдяки м’якому клімату й відсутності різких перепадів температури або вологості, період стане сприятливим не лише для місцевих мешканців, а й туристів. Вода в морі залишиться теплою, повітря не надто задушливим, що робить дні максимально комфортними.

Прогноз погоди в Одесі з 23 липня по 1 серпня обіцяє стійке літо без надмірної спеки, буревіїв чи серйозних грозових фронтів — це найкращий період для відпустки біля моря або подорожей уздовж Чорного узбережжя.

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