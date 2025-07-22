Прогноз погоды в Одессе с 23 июля по 1 августа обещает стойкое лето без излишней жары.

Прогноз погоды в Одессе с 23 июля по 1 августа обещает жителям южного побережья стабильное и приятное лето без резких колебаний температуры и сильных атмосферных осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт meteofor .

В течение десяти суток среднесуточные показатели будут оставаться комфортными: дневной максимум будет варьироваться в пределах +28 ... +30 ° C, ночные значения не будут опускаться ниже +19 ° C, что обеспечит легкое вечернее охлаждение.

Метеорологи прогнозируют незначительные изменения в направлении и силе ветра. В течение рассматриваемого периода будут доминировать южные и западные воздушные массы. Средняя скорость воздушных потоков будет составлять 4–11 м/с, без опасных порывов или шквалов. Это создает идеальные условия для прогулок, туристических маршрутов и активного отдыха на открытом пространстве.

Дождей практически не предполагается. Лишь во вторник, 30 июля, возможны кратковременные осадки в объеме до 14.7 мм. Небольшие увлажнения поверхности будут фиксироваться также 28 июля (1.7 мм) и 27 - 0.1 мм. Остальные дни останются сухими, что позволит планировать события под открытым небом без риска ливней.

Благодаря мягкому климату и отсутствию резких перепадов температуры или влажности период станет благоприятным не только для местных жителей, но и туристов. Вода в море останется теплой, воздух не слишком удушающим, что делает дни максимально комфортными.

Прогноз погоды в Одессе с 23 июля по 1 августа обещает устойчивое лето без излишней жары, урагана или серьезных грозовых фронтов — это лучший период для отпуска у моря или путешествий вдоль Черного побережья.

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