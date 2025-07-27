Ограничение движения в Черновцах является временной мерой, которая позволит обеспечить эффективное обновление коммунальной инфраструктуры и повысить безопасность на улицах.

Ограничение движения в Черновцах затронуло несколько улиц, где временно перекрыли проезд для всех видов транспорта, сообщает Politeka.

Соответствующее сообщение обнародовал Черновецкий городской совет.

Причина – проведение ремонтных работ на разных объектах инфраструктуры.

С 23 июля по 8 августа полностью перекрыт участок улицы А. Жуковского: от площади Филармонии до улицы Б. Хмельницкого. Там идет обновление газовой системы. Одновременно, с 23 июля по 21 августа, частично ограничен проезд на ул. Прутской (возле дома №23-А) и Машиностроителей (рядом с домом №10) – из-за реконструкции водопроводной сети.

Отдельно отмечается, что с 24 июля по 20 декабря включительно движение транспорта полностью остановлено на Крещатинской. Ограничение касается отрезка от дома №29 до перекрестка с ул. Сокирянской. Причина – капитальный ремонт дорожного покрытия.

Городской совет обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения. Ограничение движения в Черновцах является временной мерой, которая позволит обеспечить эффективное обновление коммунальной инфраструктуры и повысить безопасность на улицах.

Ранее также сообщалось об ограничениях в городе. В частности, на Вокзальной. От дома 38 до 38-А передвижение транспорта будет остановлено до 30 л. 2025 года. Причина проста – ремонтируют ливневый перехват. Второй участок – Героев Майдана. Здесь работы продлятся с 17 по 27 июля. В этот период с 09:00 до 16:30 запрещена парковка, потому что будут обновлять электросети.

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