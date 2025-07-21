Місцевим мешканцям у Чернівцях варто знати про обмеження руху на деяких ділянках, тож розповідаємо детальніше.

Обмеження руху в Чернівцях торкнуться одразу кількох важливих ділянок, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, місцевим варто підготуватися до змін, адже обмеження руху в Чернівцях перш за все, зачеплять одразу три вулиці.

Перше перекриття заплановане на Вокзальній. Від будинку 38 до 38-А пересування транспорту буде зупинено аж до 30 липня 2025 року. Причина проста - ремонтують зливовий перехват. Друга ділянка - Героїв Майдану. Тут роботи триватимуть з 17 по 27 липня.

У цей період з 09:00 до 16:30 заборонене паркування, бо оновлюватимуть електромережі. Ще одна зміна стосується перехрестя вулиць Едварда Тангля та Миколи Ткача. Від 18 липня і до жовтня тут триватиме ремонт дорожнього покриття.

Водночас обмеження руху в Чернівцях цим не закінчуються. У міськраді раніше також попереджали про повне перекриття вулиці Лесі Українки. Йдеться про ділянку на перехресті з Миколи Лисенка та Фрідріха Шиллера. Там оновлюють тротуари. Роботи мають завершити до 31 липня.

А от на парній стороні Лесі Українки, між Сковороди та Котляревського, теж буде часткове перекриття до 29 серпня. Причина таких незручностей полягає у капітальному ремонті пішохідної частини.

Отже, варто бути готовими до певних ускладнень на дорогах. Місцевих мешканців закликають планувати свої маршрути заздалегідь, шукати об'їзди та запасатися терпінням. Окрім цього, варто виділяти більше часу на дорогу та враховувати, що можливі затори, особливо в години пік.

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