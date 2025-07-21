Местным жителям в Черновцах следует знать об ограничении движения на некоторых участках, так что рассказываем подробнее.

Ограничения движения в Черновцах затронут сразу несколько важных участков, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, местным стоит подготовиться к переменам, ведь ограничения движения в Черновцах прежде всего зацепят сразу три улицы.

Первое перекрытие запланировано на Вокзальной. От дома 38-38-А передвижение транспорта будет остановлено вплоть до 30 июля 2025 года. Причина проста - ливневый перехват. Второй участок – Героев Майдана. Здесь работы продлятся с 17 по 27 июля.

В этот период с 09:00 до 16:30 запрещена парковка, потому что будут обновлять электросети. Еще одно изменение касается перекрестка улиц Эдварда Тангля и Николая Ткача. С 18 июля по октябрь здесь продлится ремонт дорожного покрытия.

В то же время, ограничения движения в Черновцах этим не заканчиваются. В горсовете ранее также предупреждали о полном перекрытии улицы Леси Украинки. Речь идет о участке на перекрестке из Николая Лысенко и Фридриха Шиллера. Там обновляют тротуары. Работы должны быть завершены до 31 июля.

А вот на парной стороне Леси Украинки, между Сковородой и Котляревским, тоже будет частичное перекрытие до 29 августа. Причина таких неудобств в капитальном ремонте пешеходной части.

Следовательно, следует быть готовыми к определенным осложнениям на дорогах. Местные жители призывают планировать свои маршруты заранее, искать объезды и запасаться терпением. Кроме этого, следует выделять больше времени на дорогу и учитывать, что возможны пробки, особенно в часы пик.

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