Подорожание продуктов в Харьковской области охватило как рыбную продукцию, так и основные ежедневные позиции.

Подорожание продуктов в Харьковской области стало особенно заметно в июле, сообщает Politeka.

Актуальную информацию предоставляет сайт Минфина .

Потребители уже ощущают рост стоимости рыбы, яиц и хлеба. Согласно данным портала «Минфин», свежемороженая скумбрия прибавила в цене 35 гривен только за последний месяц. Если 21 июня средняя цена была 184,05 грн/кг, то сейчас она достигла 219,05. В сети Novus за килограмм просят 229,00, тогда как у Megamarket – 209,10. Это демонстрирует разброс, но общая тенденция остается постоянной – постоянный рост.

Пшеничный хлеб «Царь Хлеб» (нарезка, 600 г) также подорожал. В июне средняя стоимость составляла 43,98 гривны, а по состоянию на 21 июля – уже 44,72. У Metro за буханку просят 46,53, у Megamarket чуть дешевле – 42,90. Это незначительная, но стабильная динамика в направлении увеличения.

Яйца куриные марки «Ясенсвит» (С1, 30 шт.) за месяц подскочили в цене на 6,95 грн: с 223,85 до 230,80. В продаже Megamarket предлагает их именно по этой сумме.

В «Сильпо» скумбрия слабосоленая (100 г) стоит 25,90 гривен, хлеб подовой «Альзас» – 10,35, а яйца «Это – яйцо!» (С0, 10 шт.) - 81,36.

Подорожание продуктов в Харьковской области охватило как рыбную продукцию, так и основные ежедневные позиции. Потребителям следует внимательнее следить за изменениями, ведь на горизонте нет признаков стабилизации.

К слову, в Харьковской области также происходит дефицит продуктов.

Стоимость ржаного — может вырасти до 40-50 гривен за единицу, поскольку внутреннее производство зерна почти прекращено, а на рынке преобладает дорогостоящий импорт из стран Европейского Союза.

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