Работа для пенсионеров в Полтаве не воспринимается как нечто необычное, ведь сейчас все чаще можно увидеть объявления, где готовы принять тех, кому за 60.

Работа для пенсионеров в Полтаве может быть и спокойной и активной, сообщает Politeka.

К примеру на сайте work.ua ищут продавца-консультанта в магазин аксессуаров для мобильных телефонов. Здесь важно быть открытым к общению, иметь аккуратный вид и желание помогать людям.

Желательно, чтобы у вас уже был опыт в торговле, однако если его нет, работодатель готов провести бесплатное обучение. График удобен. С понедельника по пятницу с восьми утра до пяти вечера.

Суббота и воскресенье - выходные. Заработная плата состоит из ставки и процента от продаж. Общий уровень оплаты колеблется от 6000 до 9500 гривен в месяц. Выплаты производятся без задержек.

Ассортимент магазина состоит из наушников, зарядных устройств, кабелей, колонок и других электронных товаров. Здесь нужен коммуникабельный и порядочный человек, умеющий общаться с покупателями.

Такая работа для пенсионеров в Полтаве станет хорошим вариантом для тех, кто хочет поддерживать социальную активность и иметь дополнительный доход.

Еще один вариант для старших людей, имеющих силы – это вакансия шиномонтажника. Если вы готовы учиться, это предложение может быть интересным.

Работодатель принимает даже тех, кто не имеет специального образования или опыта. Обучение проходит прямо на месте. От работника ждут ответственности и физической выносливости.

Среди обязанностей есть снятие и установка шин, балансировка колес, ремонт, а также проверка технического состояния. Эта работа для пенсионеров в Полтаве не из легких, но для активных людей она подойдет.

Зарплата здесь зависит от вашего темпа. Минимально можно получить 10 000 гривен, но сумма может расти до 20 000.

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