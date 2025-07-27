В таком случае дефицит продуктов в Сумской области станет еще более ощутимым.

Дефицит продуктов в Сумской области может ощутимо ударить по кошелькам потребителей уже в ближайшее время, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

В Украине стремительно сокращается наличие ржи, необходимой для выпечки одного из популярнейших сортов хлеба. Цена за буханку ржаного хлеба может достичь рекордных 40–50 грн. Проблема заключается в полном отсутствии внутреннего производства в период 2025-2026 годов.

Как объяснил Родион Рыбчинский, уже сейчас украинские пекари вынуждены покупать сырье за границей. Основными поставщиками стали Польша и Балтии. Из-за экономической невыгодности украинские фермеры избегают выращивания ржи — с одного гектара в среднем получают всего 40 центнеров, в то время как пшеница дает около 60.

Отдельным фактором стало прекращение поставок из Беларуси, ранее занимавшей ключевую позицию среди импортеров. При отсутствии внутреннего урожая недостаток продукта приводит к росту закупочных цен. В течение года тонна ржи подорожала с 6-7 тыс. до 12–14 тыс. грн. грн, а муки – с 10 до 18–20 тыс. грн. гривень.

Нехватка и цена обуславливают еще одну угрозу — часть хлебозаводов может прекратить производство из-за убыточности. В таком случае дефицит продуктов в Сумской области станет еще более ощутимым. В то же время эксперты не исключают роста заинтересованности аграриев в выращивании ржи из-за высоких цен, но положительный эффект ожидается не раньше сезона 2026/2027.

К тому времени потребителям придется приспосабливаться к новым условиям рынка и исчезновению привычных продуктов с полок.

Источник: interfax

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