Дефіцит продуктів у Сумській області торкнувся рибного асортименту, адже з прилавків зникають щука та товстолобик, повідомляє Politeka.

Як повідомляє іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології імені Шмальгауза НАН України, внаслідок скорочення рибного промислу ці види риби зникли з продажу.

Скорочення обсягів вилову, на думку фахівців, стало наслідком підриву Каховського водосховища. Це вплинуло як на діяльність промислових рибалок, так і на аматорів. Зокрема, ускладнилось отримання дозвільних документів, а також діють обмеження через військовий стан і бойові дії.

До переліку факторів додалася втрата доступу до водойм, які опинилися в зоні окупації, заміновані або частково осушені. Через це товстолобик і щука стали менш доступними.

У торгівельних мережах зафіксовано підвищення цін: у «Сільпо» товстолоб коштує 111 гривень за кілограм, у Varus — майже 180. Щука відсутня в окремих магазинах, а де представлена, вартість перевищує 190 грн/кг. Отже, дефіцит продуктів у Сумській області набирає обертів і охоплює сегмент рибної продукції.

Джерело: «Телеграф»

До слова, повідомлялося також про те, що в Сумській області можна отримати продукти безкоштовно.

ADRA Україна — українське представництво міжнародної організації Adventist Development and Relief Agency, яка працює у понад 120 країнах світу. В Україні фонд діє вже понад 30 років — із 1993 року — і зарекомендував себе як надійний партнер у наданні гуманітарної підтримки.

Організація надає кілька видів продовольчої підтримки для вразливих категорій населення, зокрема: безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області; хліб та дитяче харчування, а також продовольчі сертифікати.

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