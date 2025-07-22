Організація надає кілька видів продовольчої підтримки для вразливих категорій населення, зокрема безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області та хліб.

Триває надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області, крім цього надається й інша гуманітарна допомога, повідомляє Politeka.net.

Допомогу організовує благодійний фонд ADRA Україна.

ADRA Україна — українське представництво міжнародної організації Adventist Development and Relief Agency, яка працює у понад 120 країнах світу. В Україні фонд діє вже понад 30 років — із 1993 року — і зарекомендував себе як надійний партнер у наданні гуманітарної підтримки.

Організація надає кілька видів продовольчої підтримки для вразливих категорій населення, зокрема: безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області; хліб та дитяче харчування, а також продовольчі сертифікати. Крім того, вони надають грошову допомогу певним категоріям населення, таким як вагітні та жінки, що годують, самотні батьки, особи з інвалідністю та ті, хто постраждав від бойових дій.

Гуманітарна підтримка від ADRA Україна орієнтована на людей, які втратили житло або були змушені покинути свої домівки через війну, а також на мешканців прифронтових територій. Особлива увага приділяється вразливим категоріям: літнім людям, родинам з дітьми, людям із інвалідністю, самотнім громадянам та тим, хто опинився у критичних життєвих обставинах.

Окрім безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області, ADRA Україна реалізує низку інших програм:

психологічна підтримка для дорослих і дітей;

соціальні програми для підтримки ВПО, малозабезпечених сімей і вразливих верств населення;

проєкти для розвитку місцевих громад і підтримки ініціатив на місцях;

оперативне реагування на надзвичайні ситуації та гуманітарні кризи, зокрема у регіонах, де тривають активні бойові дії.

Для отримання докладної інформації про доступні програми або реєстрації на участь, можна звернутися до гарячої лінії ADRA Україна. Співробітники організації нададуть вичерпні роз’яснення щодо умов участі, необхідних документів і способу отримання допомоги.

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