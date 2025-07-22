Организация предоставляет несколько видов продовольственной поддержки для уязвимых категорий населения, включая бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области и хлеб.

Продолжается предоставление бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, кроме этого предоставляется и другая гуманитарная помощь, сообщает Politeka.net.

Помощь организует благотворительный фонд ADRA Украина.

ADRA Украина — украинское представительство международной организации Adventist Development and Relief Agency , работающей более чем в 120 странах мира. В Украине фонд действует уже более 30 лет – с 1993 года – и зарекомендовал себя как надежный партнер в оказании гуманитарной поддержки.

Организация предоставляет несколько видов продовольственной поддержки для уязвимых категорий населения, в частности: бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области; хлеб и детское питание, а также продовольственные сертификаты. Кроме того, они оказывают денежную помощь определенным категориям населения, таким как беременные и кормящие женщины, одинокие родители, лица с инвалидностью и пострадавшие от боевых действий.

Гуманитарная поддержка от ADRA Украина ориентирована на людей, потерявших жилье или вынужденных покинуть свои дома из-за войны, а также на жителей прифронтовых территорий. Особое внимание уделяется уязвимым категориям: пожилым людям, семьям с детьми, людям с инвалидностью, одиноким гражданам и оказавшимся в критических жизненных обстоятельствах.

Кроме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, ADRA Украина реализует ряд других программ:

психологическая поддержка для взрослых и детей;

социальные программы для поддержки ВПЛ, малообеспеченных семей и уязвимых слоев населения;

проекты по развитию местных общин и поддержки инициатив на местах;

оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и гуманитарные кризисы, в том числе в регионах, где продолжаются активные боевые действия.

Для получения подробной информации о доступных программах или регистрации на участие можно обратиться к горячей линии ADRA Украина . Сотрудники организации представят исчерпывающие разъяснения относительно условий участия, необходимых документов и способа получения помощи.

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