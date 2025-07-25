Дефицит продуктов в Сумской области затронул рыбный ассортимент, ведь с прилавков исчезают щука и толстолобик, сообщает Politeka.

Как сообщает ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии имени Шмальгауза НАН Украины, в результате сокращения рыбного промысла эти виды рыбы исчезли из продажи.

Сокращение объемов отлова, по мнению специалистов, явилось следствием подрыва Каховского водохранилища. Это повлияло как на деятельность промысловых рыболовов, так и на любителей. В частности, усложнилось получение разрешительных документов, а также действуют ограничения из-за военного положения и боевых действий.

К перечню факторов добавилась потеря доступа к водоемам, оказавшимся в зоне оккупации, заминированные или частично осушенные. Поэтому толстолобик и щука стали менее доступными.

В торговых сетях зафиксировано повышение цен: у «Сильпо» толстолоб стоит 111 гривен за килограмм, у Varus — почти 180. Щука отсутствует в отдельных магазинах, где представлена, стоимость превышает 190 грн/кг. Следовательно, дефицит продуктов в Сумской области набирает обороты и охватывает сегмент рыбной продукции.

Источник: « Телеграф »

Кстати, сообщалось также о том, что в Сумской области можно получить продукты бесплатно.

ADRA Украина — украинское представительство международной организации Adventist Development and Relief Agency , работающей более чем в 120 странах мира. В Украине фонд действует уже более 30 лет – с 1993 года – и зарекомендовал себя как надежный партнер в оказании гуманитарной поддержки.

Организация предоставляет несколько видов продовольственной поддержки для уязвимых категорий населения, в частности: бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области; хлеб и детское питание, а также продовольственные сертификаты.

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