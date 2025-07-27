Найти стабильный доход на пенсии вполне реально, ведь в Чернигове работа для пенсионеров, которые хотят оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Чернигове включает не только простые подработки, но и полноценные должности с достойной зарплатой и официальным оформлением, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Чернигове включает вакансию аппаратчика обработки зерна. Одно из предприятий аграрной сферы ищет ответственного человека с опытом или хотя бы с базовым техническим пониманием процессов.

Кандидату желательно иметь профтехобразование по направлению агрономии или связанных с ним отраслей. Но даже в ее отсутствие шанс есть, главное иметь хотя бы год опыта взаимодействия с оборудованием для обработки зерна и быть внимательным к деталям.

Работодатель обещает полный соцпакет, официальное трудоустройство и стабильную оплату труда. Уровень зарплаты колеблется от 16000 до 20000, что довольно привлекательно для нашего города.

В основные обязанности входит ведение технологического процесса обработки зерна, в частности прием, очистка, сушка, калибровка, погрузка продукции на транспорт. Человек должен следить за оборудованием, настраивать его, проверять параметры и обеспечивать бесперебойный процесс.

Еще один вариант, который может заинтересовать пожилых людей, особенно женщин, это швейное производство. В одном из цехов в районе Пяти Кутов открыта вакансия швеи. Работодатель приглашает людей, которые любят свое дело, умеют шить и стремятся к стабильному заработку.

Цех оборудован современными автоматизированными машинами, светлое, теплое и комфортное помещение. Транспортная развязка удобна. График: с 8:30 до 17:00 с выходными в субботу и воскресенье. Оформление официальное, предоставляется в социальный пакет.

Заработная плата стартует от 16000 гривен и может достигать 25000 в зависимости от нагрузки и квалификации. Это не просто подработка, а полноценная работа для пенсионеров в Чернигове.

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