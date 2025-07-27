ПФУ предоставил важные разъяснения по учету одноразовых денежных выплат при назначении жилищных субсидий для пенсионеров в Харьковской области, сообщает Politeka.net.

Объяснение появилось в телеграмм-канале ПФУ.

Один из ключевых вопросов, который беспокоит многих граждан, особенно пенсионеров и малообеспеченных семей, касается материальной помощи на оздоровление и того, как она влияет на определение совокупного дохода домохозяйства.

При расчете жилищной субсидии для пенсионеров в Харьковской области учитывается среднемесячный совокупный доход всех членов семьи, проживающих по одному адресу.

В этот доход включаются разные виды денежных поступлений. Среди них — заработная плата, денежное довольствие военнослужащих, пенсии, академические или социальные стипендии (кроме социальных стипендий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки), а также различные соцвыплат. При этом учитываются даже выплаты, которые осуществляются в виде льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме этого, в совокупный доход входит пособие по безработице, страховая помощь в связи с несчастными случаями или болезнями, переводы средств из-за границы, дивиденды от ценных бумаг, доход от аренды земельных участков, прибыль от продажи недвижимого или движимого имущества, а также другие законные источники прибыли.

Однако есть исключения из этого общего правила. Пенсионный фонд подчеркивает, что определенные виды единовременных выплат не включаются в расчет прибыли, если они носят разовый характер и были получены только один раз в течение календарного года. Это касается, в частности, материальной помощи на оздоровление, единовременных компенсаций или выплат, предоставляемых в соответствии с решениями органов государственной власти, местного самоуправления или работодателя — независимо от формы собственности предприятия.

То есть, если гражданин получил единовременное пособие, например, на лечение, на оздоровление или в связи с чрезвычайными обстоятельствами — и такая помощь не является регулярной — она не будет учтена при исчислении среднемесячной прибыли, используемого для назначения субсидии для пенсионеров в Харьковской области.

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