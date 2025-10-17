Безкоштовне житло для ВПО у Київській області дає переселенцям можливість забезпечити власний прихисток та скористатися державною підтримкою у складних умовах.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надає можливість певним категоріям громадян забезпечити себе дахом над головою без витрат або з частковою компенсацією, повідомляє Politeka.

Зараз житло можуть отримати переселенці, військовослужбовці, особи з інвалідністю, діти-сироти та ті, хто втратив батьківське піклування, сім’ї загиблих учасників бойових дій, а також громадяни, чий будинок було зруйновано під час війни.

Отримання нерухомості вимагає часу та збирання документів. У деяких випадках держава надає тимчасові службові квартири або новобудови у безпечних районах, особливо для сімей з дітьми та літніх людей.

Для пошуку житла переселенці можуть користуватися спеціальними програмами. Проєкт «єВідновлення» допомагає тим, чиї будинки зруйновані, надаючи сертифікати або кошти для придбання чи будівництва нової оселі.

Ініціатива «єОселя» орієнтована на військових, педагогів, медиків та науковців і дозволяє отримати власну квартиру під 3% річних, а іншим категоріям — під 7%. Максимальна площа складає 52,5 квадратного метра на одну людину плюс 21 квадратний метр на кожного члена родини.

Пріоритет надають сім’ям з дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю. Державні та волонтерські сервіси допомагають підібрати доступний варіант та зібрати необхідні документи для оформлення.

Щоб мати актуальні дані про житло, варто користуватися офіційними платформами та контакт-центрами, які регулярно оновлюють інформацію про наявні квартири.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Київській області дає переселенцям можливість забезпечити власний прихисток та скористатися державною підтримкою у складних умовах.

