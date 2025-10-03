Підвищення тарифів на воду в Одеській області гарантує безперебійну роботу водопостачання та водовідведення у 2026 році.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області оголосило комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал», повідомляє Politeka.

Інформація оприлюднена на офіційному порталі Білгород-Дністровської міської громади.

Діючі тарифи були затверджені міською радою рішенням № 554 від 30 грудня 2024 року і діяли з 1 лютого 2025 року. На теперішній час централізоване водопостачання коштує 45,60 грн/м³ з ПДВ, а водовідведення — 43,40 грн/м³ з ПДВ. Діючі ставки покривали лише 89 % фактичних витрат на водопостачання і 84 % — на водовідведення, що спричинило необхідність перегляду для стабільної роботи системи.

Під час розрахунку нових тарифів враховано підвищення вартості електроенергії, зростання заробітних плат та здорожчання матеріалів і послуг зовнішніх організацій. Після коригування ціни для споживачів становитимуть 46,60 грн/м³ з ПДВ за централізоване водопостачання і 50,53 грн/м³ з ПДВ за водовідведення.

Згідно з чинними правилами інформування населення про тарифи, усі пропозиції та зауваження подаються у письмовій формі і розглядаються КП «Білгород-Дністровськводоканал». Їх можна надсилати поштою за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, або електронною поштою: vodokanal-bd@ukr.net із позначкою «зауваження і пропозиції до тарифів». Така процедура забезпечує прозорість і дозволяє мешканцям брати участь у формуванні економічно обґрунтованих цін.

Отже, підвищення тарифів на воду в Одеській області гарантує безперебійну роботу водопостачання та водовідведення у 2026 році, забезпечує стабільний доступ до ресурсів та підтримку надійності комунальної інфраструктури для всіх категорій населення.

