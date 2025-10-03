Повышение тарифов на воду в Одесской области гарантирует бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода в 2026 году.

Повышение тарифов на воду в Одесской области объявило коммунальное предприятие "Белгород-Днестровскводоканал", сообщает Politeka.

Информация обнародована на официальном портале Белгород-Днестровского городского общества.

Действующие тарифы были утверждены городским советом решением №554 от 30 декабря 2024 года и действовали с 1 февраля 2025 года. В настоящее время централизованное водоснабжение стоит 45,60 грн/м³ с НДС, а водоотвод — 43,40 грн/м³ с НДС. Действующие ставки покрывали лишь 89% фактических затрат на водоснабжение и 84% — на водоотвод, что повлекло за собой необходимость пересмотра для стабильной работы системы.

При расчете новых тарифов учтено повышение стоимости электроэнергии, рост заработных плат и удорожание материалов и услуг внешних организаций. После корректировки цены для потребителей составят 46,60 грн/м³ по НДС за централизованное водоснабжение и 50,53 грн/м³ по НДС за водоотвод.

Согласно действующим правилам информирования населения о тарифах, все предложения и замечания представляются в письменной форме и рассматриваются КП «Белгород-Днестровскводоканал». Их можно посылать по почте по адресу: 67701, г. Белгород-Днестровский, переулок Водопроводный, 1, или по электронной почте: vodokanal-bd@ukr.net с отметкой «замечания и предложения к тарифам». Такая процедура обеспечивает прозрачность и позволяет участвовать в формировании экономически обоснованных цен.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Одесской области гарантирует бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода в 2026 году, обеспечивает стабильный доступ к ресурсам и поддержку надежности коммунальной инфраструктуры для всех категорий населения.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: где искать убежище.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: что уже начало исчезать с прилавков.