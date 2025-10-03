Місцеві жителі отримали інформацію щодо введення обмеження руху транспорту в Київській області, тож розповідаємо, кого це стосується.

Обмеження руху транспорту в Київській області пов’язані з проведенням традиційного благодійного забігу в одному з населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі Білоцерківської міськради, обмеження руху транспорту в Київській області введуть через Білоцерківський марафон 2025, який відбудеться в центральній частині міста.

Обмеження руху в Київській області торкнуться головної транспортної артерії Білої Церкви. З 08:00 до 16:00 5 жовтня перекриють проїзд на бульварі Олександрійському від готелю Рось до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького.

За інформацією міської ради, у цей час повністю зупинять курсування тролейбусів на перекритій ділянці. Водночас зміни торкнуться і автобусних маршрутів №4, 6а, 7, 8а та 22.

Їхнє пересування буде організоване в об’їзд через вулиці Сквирське шосе, Івана Мазепи, Павла Скоропадського або Привокзальну, а також Героїв Небесної Сотні.

Організатори заходу зазначають, що тимчасові зміни необхідні для забезпечення безпеки учасників та глядачів марафону. Вони просять жителів і гостей міста з розумінням поставитися до ситуації і заздалегідь планувати свої маршрути.

Містяни, які щодня користуються громадським транспортом на цій ділянці, повинні врахувати, що затримки й перенаправлення неминучі. Попри певні незручності, марафон щороку збирає сотні учасників і тисячі вболівальників, тому такі зміни стають звичними для жителів міста.

Міська влада підкреслила, що після завершення спортивного заходу проїзд буде відновлений у звичному режимі.

