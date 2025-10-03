Местные жители получили информацию о введении ограничения движения транспорта в Киевской области, поэтому рассказываем, кого это касается.

Ограничение движения транспорта в Киевской области связано с проведением традиционного благотворительного забега в одном из населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале Белоцерковского горсовета, ограничение движения транспорта в Киевской области будет введено через Белоцерковский марафон 2025, который состоится в центральной части города.

Ограничения движения в Киевской области коснутся главной транспортной артерии Белой Церкви. С 08:00 до 16:00 5 октября перекроют проезд по бульвару Александрийскому от отеля Рось до перекрестка с улицей Богдана Хмельницкого.

По информации городского совета, в настоящее время полностью остановят курсирование троллейбусов на перекрытом участке. В то же время изменения коснутся и автобусных маршрутов №4, 6а, 7, 8а и 22.

Их передвижение будет организовано в объезд через улицы Сквирское шоссе, Ивана Мазепы, Павла Скоропадского или Привокзальную, а также Героев Небесной Сотни.

Организаторы мероприятия отмечают, что временные изменения необходимы для обеспечения безопасности участников и зрителей марафона. Они просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к ситуации и планировать заранее свои маршруты.

Горожане, ежедневно пользующиеся общественным транспортом на этом участке, должны учесть, что задержки и перенаправление неизбежны. Несмотря на некоторые неудобства, марафон ежегодно собирает сотни участников и тысячи болельщиков, поэтому такие изменения становятся привычными для жителей города.

Городские власти подчеркнули, что после завершения спортивного мероприятия проезд будет восстановлен в обычном режиме.

