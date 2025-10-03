Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области является важным инструментом поддержки людей, которые остались одинокими и нуждаются в постоянной заботе.

В 2025 году введена денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области, которая имеет целью поддержать людей постарше, оставшихся без семейной опеки и нуждающихся в ежедневном уходе, сообщает Politeka.

Программа предусматривает ежемесячные доплаты к основной пенсии одиноким гражданам. Эта инициатива призвана облегчить финансовую нагрузку и обеспечить лучшие условия жизни для тех, кто из-за пожилого возраста или состояния здоровья не может самостоятельно справиться со всеми повседневными потребностями.

Поддержка особенно важна для людей, которым необходима посторонняя забота. Она позволяет иметь дополнительный ресурс по уходу, создает возможность удовлетворять базовые потребности и помогает сохранить достойный уровень жизни даже при отсутствии семейного круга.

Чтобы воспользоваться правом на выплату, нужно удовлетворять ряду требований. Прежде всего, возраст должен составлять от 80 лет и старше. Вторым условием является проживание в отдельности, без совместного хозяйства с другими людьми. Обязательно необходимо подтвердить медицинским заключением потребность в постоянной помощи. Кроме того, выплата предусмотрена только тем, кто получает пенсию именно по возрасту.

Размер ежемесячной доплаты в 2025 году составляет 944 гривны. Для многих одиноких людей эта сумма станет существенным подспорьем, поскольку позволит легче справляться с трудностями, возникающими из-за пожилых и физических ограничений. В то же время, стоит отметить, что такая поддержка не распространяется на тех, кто получает пенсию по инвалидности.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты или территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины. Пенсионеру нужно предоставить заявление, копию паспорта, идентификационный код, а также заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), что подтверждает необходимость постоянного ухода.

Источник: 24Канал.

