У 2025 році запроваджено грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області, яка має на меті підтримати людей старшого віку, котрі залишилися без сімейної опіки та потребують щоденного догляду, повідомляє Politeka.

Програма передбачає щомісячні доплати до основної пенсії для самотніх громадян. Ця ініціатива покликана полегшити фінансове навантаження та забезпечити кращі умови життя для тих, хто через похилий вік або стан здоров’я не може самостійно впоратися з усіма повсякденними потребами.

Підтримка особливо важлива для людей, яким необхідна стороння турбота. Вона дозволяє мати додатковий ресурс для догляду, створює можливість задовольняти базові потреби та допомагає зберегти гідний рівень життя навіть за умов відсутності родинного кола.

Щоб скористатися правом на виплату, потрібно відповідати низці вимог. Насамперед, вік має становити від 80 років і більше. Другою умовою є проживання окремо, без спільного господарства з іншими людьми. Обов’язково необхідно підтвердити медичним висновком потребу у постійній сторонній допомозі. Окрім цього, виплата передбачена лише тим, хто отримує пенсію саме за віком.

Розмір щомісячної доплати у 2025 році становить 944 гривні. Для багатьох самотніх людей ця сума стане суттєвою підмогою, оскільки дозволить легше справлятися з труднощами, що виникають через похилий вік і фізичні обмеження. Водночас варто зазначити, що така підтримка не поширюється на тих, хто отримує пенсію по інвалідності.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до органів соціального захисту або територіальних підрозділів Пенсійного фонду України. Пенсіонеру потрібно надати заяву, копію паспорта, ідентифікаційний код, а також висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що підтверджує необхідність постійного догляду.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області є важливим інструментом підтримки людей, які залишилися самотніми та потребують постійної турботи.

Джерело: 24Канал.

