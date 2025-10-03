В Днепропетровской области с 4 по 6 октября 2025 года энергетики вновь планируют применение локальных графиков отключения света.

АО "ДТЭК Днепровские электросети" объявило о новых графиках отключения света в области на период с 4 по 6 октября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, по данным энергетиков, в субботу, 4 октября, в Днепропетровской области графики отключения света будут действовать с 8:00 до 18:00 в таких населенных пунктах:

Николаевка (ул. Центральная);

Братское (Авиационная, Звездная, Калиновая, Каштановая, Космическая, Луговая, Ореховая, Центральная, Сурянская);

Каменка (Лановая, Лесничая, с-т "Садовник");

Красный Сад (Джерельная);

Александровка (Опытная, Заречная, Крайняя, Научная, Полевая, Рыбалковая, Рыболовная, Украинская);

Кроме того, с 8:30 до 18:00 без электроэнергии временно останутся жители села Усть-Каменка по ул. Набережная и Центральная, а с 12:00 до 18:00 – поселка Тик (Новая, Привокзальная, Гагарина, Центральная), пишет Politeka.

В воскресенье, 5 числа, в с. Грушевка плановое обесточивание состоится с 8:00 до 16:00 для домов по ул. Кутянская, Николенко, Приморская, Соборная, Шоссейная.

В Каменском Днепропетровской области графики отключения света будут действовать 5 и 6 октября с 8:00 до 18:00 по улицам Александра Алексеенко, Звенигородская, Полевая.

Также ДТЭК предупреждает, что в понедельник, 6 числа, плановое обесточивание состоится в с. Новоалександровка по улице Сурской.

