Жителей Одесской области предупреждают о новых графиках отключения света на следующие дни – с 4 по 6 октября 2025 года.

В некоторых населенных пунктах Одесской области с 4 по 6 октября 2025 года будут задействованы графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь не идет о масштабных обесточениях в регионе, а лишь о локальных ограничениях, связанных с проведением профилактических и ремонтных работ в сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и обезопасить от аварийных ситуаций в будущем.

В частности, в ДТЭК предупреждают, что в субботу, 4 октября, графики отключения света будут действовать в пределах Куяльницкой сельской территориальной общины в Одесской области. Там с 8:00 до 19:00 без электроэнергии временно останутся жители сел Соболевка и Климентово, пишет Politeka.

Также сообщают о плановых обесточениях в пределах Килийской городской территориальной общины – в воскресенье, 5 числа, с 8:00 до 19:00 без электроснабжения останутся жители с. Шевченково, проживающие на улицах Белинского, Вишневой, Казацкой, Мира и Спортивной.

Кроме того, уже известно, что с понедельника, 6 октября, графики отключения света в Одесской области коснутся также Петровиревской сельской территориальной общины - с 8:00 до 19:00 электроэнергии не будет в селах Роскошное и Новосветовка.

ДТЭК может вводить и другие ограничения на эти дни, поэтому следите за актуальной информацией на официальных страницах компании.

