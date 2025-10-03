Дефицит хлеба в Одесской области остается серьезным фактором, влияющим на стабильность цен и обеспечение продовольственной безопасности.

Дефицит хлеба в Одесской области в сезоне 2025/26 грозит удорожанием из-за нехватки продовольственной пшеницы для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

На конференции «ХЛЕБ.ua» Родион Рыбчинский, глава Союза «Мукомомель Украины», сообщил, что общий урожай зерновых в этом сезоне ожидается на уровне около 21 млн тонн, из которых примерно 10,3 млн т составляет продовольственная пшеница. При этом только 1,7 млн ​​т приходится на зерно первого и второго классов, необходимое для производства муки высокого качества.

Эксперт отмечает, что конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченные объемы лучшего зерна растет. Аграрии, сохраняя продукцию длительное время, не спешат ее продавать, что затрудняет стабильность цен и ограничивает доступ к муке и хлебопекарным изделиям.

Отдельное внимание привлекает рожь. Собственное производство не полностью удовлетворяет внутреннему спросу: в сезоне 2025/26 ожидается импорт около 9 тыс. тонн, тогда как в прошлом году он составил всего 1,6 тыс. тонн. Эти цифры свидетельствуют о возрастании зависимости от внешних поставок, что может влиять на цены хлеба и муки.

Структура производства и поведение аграриев создают риски дальнейшего удорожания муки. Сегодня дефицит зерна высокого класса определяет перспективы работы предприятий, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы формирует потенциальные угрозы продовольственной безопасности региона.

Таким образом, дефицит хлеба в Одесской области остается серьезным фактором влияющим на стабильность цен и обеспечение продовольственной безопасности, требуя внимания от производителей и государственных органов.

Источник: Agravery.com

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ предупредили, кому откажут в помощи.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: что нужно знать украинцам, которые ищут убежище.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: что знать украинцам, которым необходима поддержка.