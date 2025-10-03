Работа для пенсионеров в Кировоградской области позволяет получать стабильный доход и работать в комфортных условиях, совмещая работу с другими обязанностями или отдыхом.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области включает в себя несколько интересных вакансий в различных сферах, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Одной из них является должность почтальона отделения в «Укрпочте» с ежемесячным окладом 9 700 грн и премией за выполнение плана. Основной офис расположен в Светловодске по улице Михаила Грушевского, 6. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, стабильную оплату, обучение и карьерное развитие.

Почтальон ответственен за доставку посылок, газет, писем, пенсий и денежных переводов, а также сопутствующих товаров, в том числе продуктов и лекарств. Кандидат должен быть организованным, пунктуальным, доброжелательным и иметь полное или базовое среднее образование.

Еще одна вакансия – помощник оператора АЗК в WOG в Кропивницком. Зарплата составляет 11 000 грн. оклад плюс бонусы. Основные обязанности включают обслуживание клиентов, заправку автомобилей, консультирование по топливу, акциям и ассортименту товаров, а также поддержание чистоты территории. Компания предлагает официальное трудоустройство, посменный график, наставничество, возможности развития и дополнительные бонусы, в частности, от продажи омывателей и чаевые от клиентов. Сотрудники также пользуются скидками на все товары АЗК.

Для заинтересованных в физической работе предлагается вакансия подсобного рабочего в Александрии на сборку тротуарной плитки и других бетонных изделий. Заработная плата от выработки составляет 20 000-25 000 грн, выплата производится еженедельно. Обязанности включают сборку плитки, поддержание чистоты на рабочем месте. Требование к кандидатам – отсутствие вредных привычек.

