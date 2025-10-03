Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області дозволяє отримувати стабільний дохід і працювати у комфортних умовах, поєднуючи працю з іншими обов’язками або відпочинком.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області включає кілька цікавих вакансій у різних сферах, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Однією з них є посада листоноші відділення в «Укрпошті» зі щомісячним окладом 9 700 грн та премією за виконання плану. Основний офіс розташований у Світловодську на вулиці Михайла Грушевського, 6. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, стабільну оплату, навчання та кар’єрний розвиток.

Листоноша відповідальний за доставку посилок, газет, листів, пенсій і грошових переказів, а також супутніх товарів, зокрема продуктів і ліків. Кандидат повинен бути організованим, пунктуальним, доброзичливим та мати повну або базову середню освіту.

Ще одна вакансія — помічник оператора АЗК у WOG у Кропивницькому. Зарплата становить 11 000 грн оклад плюс бонуси. Основні обов’язки включають обслуговування клієнтів, заправку автомобілів, консультування щодо пального, акцій та асортименту товарів, а також підтримку чистоти території. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, позмінний графік, наставництво, можливості розвитку та додаткові бонуси, зокрема від продажу омивачів і чайові від клієнтів. Працівники також користуються знижками на всі товари АЗК.

Для тих, хто зацікавлений у фізичній роботі, пропонується вакансія підсобного робітника у Олександрії на складання тротуарної плитки та інших бетонних виробів. Заробітна плата від виробітку складає 20 000–25 000 грн, виплата проводиться щотижня. Обов’язки включають складання плитки, підтримку чистоти на робочому місці. Вимога до кандидатів — відсутність шкідливих звичок.

