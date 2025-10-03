Организация предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, однако раздача не является ежедневной.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» продолжает реализовывать масштабные гуманитарные инициативы, направленные на поддержание наиболее уязвимых слоев населения в условиях войны. Одним из ключевых направлений деятельности организации является предоставление бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье.

Здесь регулярно обеспечивают нуждающиеся продуктовыми наборами, однако важно заметить, что раздача не осуществляется ежедневно. Информация о датах проведения выдачи гуманитарной помощи, а также точные адреса, где ее можно получить, публикуется на официальном сайте фонда и его страницах в социальных сетях. Именно поэтому организация призывает граждан внимательно следить за обновлением, чтобы вовремя узнавать новые возможности получить поддержку.

Главная цель — обеспечение базовых потребностей людей, в результате полномасштабной войны оказавшихся в крайне сложных жизненных обстоятельствах. К числу таких обстоятельств относятся потеря жилья, эвакуация из зон активных боевых действий, потеря источников дохода или невозможность самостоятельно обеспечить себя необходимым.

Благотворительная деятельность «Посмішка ЮА» охватывает несколько важных направлений, среди которых:

Раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, которые остались без источников дохода в результате боевых действий и потери работы;

Помощь семьям, которые были вынуждены эвакуироваться или остались без дома. Им предоставляются теплые вещи, постельные принадлежности, базовые средства быта;

Обеспечение бытовыми товарами - в частности, средствами личной гигиены, детским питанием и подгузниками, товарами по уходу за пожилыми людьми;

Оперативное реагирование на кризисные ситуации путем выдачи питьевой воды, предметов первой необходимости, одеял, одежды, продуктовых пайков и других вещей, которые могут спасти жизнь или значительно облегчить быт в экстренных условиях.

«Посмішка ЮА» тесно сотрудничает с международными благотворительными организациями, местными общинами и волонтерскими инициативами, что позволяет охватывать помощью большое количество людей в беде. Благодаря таким партнерствам фонд удается реализовывать гибкие и действенные механизмы помощи, адаптированные к реальным потребностям населения.

Следует помнить, что даты и адреса новых раздач гуманитарных наборов каждый раз уточняются. Все желающие получить помощь должны следить за обновлениями на официальных каналах связи — в частности, на страницах социальных сетей, где регулярно публикуется актуальная информация о новых этапах гуманитарных инициатив.

