Местным жителям показали новый график движения транспорта в Волынской области, поэтому рассказываем все детали.

С начала октября в одном из городов Волынской области действует новый график движения транспорта , сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Волынской области предусматривает льготные перевозки в городское кладбище в Ковеле. Это решение стало ответом на просьбы местных жителей, которые давно отмечали необходимость сделать такие поездки более доступными.

Так, с 1 октября пригородный автобусный маршрут №127 «Люблинец – Ковель» начал курсировать по новому графику движения транспорта в Волынской области, обеспечивая перевозку льготных категорий граждан.

Воспользоваться возможностью не платить могут пассажиры, которые в соответствии с законодательством имеют право на льготы. Рейсы отправляются ежечасно с Ковельской привокзальной площади рядом с автовокзалом с 06:30 до 18:30.

В обратном направлении автобусы отправляются от остановки «Кладбище» с 07:10 до 19:10.

Появление этого маршрута в таком формате стало результатом настойчивых обращений ковельчан к власти. Горожане неоднократно просили организовать удобные условия для поездок на кладбище.

На сентябрьской сессии городского совета было принято решение предусматривающее возмещение расходов перевозчикам за осуществление социально значимых перевозок.

Кроме этого, напомним, что мы также писали о нововведениях, связанных с маршруткой № 576. Она курсирует между Луцком и Ольгановкой и пассажиры теперь изменены расписанием.

Перевозчик возобновил рейсы после проведения профилактически разъяснительной работы по соблюдению правил перевозки и расписания. Подробнее об этом – читайте в нашей статье по ссылке.

