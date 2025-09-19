Новий графік руху транспорту у Волинській області приніс більше зручностей для волинян, повідомляє Politeka.
Як проінформували у пресслужбі Рожищенської міськради, новий графік руху транспорту в Волинській області означає, що маршрутка № 576 між Луцьком та Ольганівкою знову курсує у будні дні, починаючи з 10 вересня.
Згідно з повідомленням міської ради, перевізник відновив рейси після проведення профілактично-роз’яснювальної роботи щодо дотримання правил перевезення та розкладу.
Для пасажирів це означає зручніший доступ до обласного центру та населених пунктів громади, а також можливість планувати поїздки за стабільним розкладом.
Новий графік руху транспорту у Волинській області передбачає кілька рейсів із Луцька та Ольганівки протягом дня, що дозволяє обрати зручний час виїзду і прибуття.
З сіл громади № 576 відправляється о 06:45 з Рудні, далі о 10:30 та 13:30 з Ольганівки у будні дні і повертається о 19:20 до Рудні.
З Луцька рейси заплановані на 09:35 та 12:30 до Ольганівки, а завершальний виїзд о 18:20 прямує до Рудні. Ці зміни враховують потреби мешканців та забезпечують більш рівномірне завантаження транспортної системи протягом дня.
Відновлення рейсів дозволяє краще поєднувати роботу та особисті справи, а також спрощує добирання до навчальних закладів і медичних установ. Для тих, хто планує поїздки регулярно, таке нововведення стане корисним.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Ратнівській селищній раді ухвалили рішення про обмеження пересування мототранспорту громадою. Нововвведення діють через безпекову ситуацію.
