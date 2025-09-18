Через ремонтні роботи в Житомирській області запроваджено новий графік руху поїздів, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Житомирській області вплине на кілька приміських напрямків. Пасажирам варто уважно стежити за змінами, адже вони діятимуть упродовж вересня та жовтня.

У зв’язку з плановими ремонтами залізничний перевізник затвердив новий графік руху поїздів у Житомирській області, який діятиме тимчасово. Це рішення стосується як щоденних рейсів, так і тих, що курсують за окремим розкладом кілька разів на тиждень.

Так, продовжено курсування електропоїздів зі сполученням Коростень – Бережесть. Вони їздитимуть у період із 16 вересня до 16 жовтня.

За оновленим розкладом №6452 вирушатиме з Коростеня до Бережесті по вівторках, четвергах та суботах. У зворотному напрямку працюватиме №6451, який возитиме пасажирів по середах, п’ятницях та неділях.

Окрім цього, без змін залишаються щоденні електропоїзди №6542 та №6451 за маршрутом Коростень – Овруч – Коростень. Вони продовжать їздити за звичним принципом.

Нововведення торкнулися і рейсів до столиці. З 17 вересня до 20 жовтня №6626 вирушатиме з відправленням о 18:17, а прибуватиме до кінцевої станції о 22:29.

Це відрізняється від попереднього розкладу, за яким прибуття було заплановане на 22:03. Така зміна діятиме тимчасово, зокрема 20 та 21 вересня.

Також відкориговано час курсування №6807 зі сполученням Гребінка – Київ. Він вирушатиме зі станції Баришівка о 10:19 замість 10:00. Прибуття до столиці тепер заплановане об 11:56, що на 21 хвилину пізніше від попереднього розкладу.

