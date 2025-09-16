Місцевим мешканцям та любителям пересуватися залізницею варто враховувати новий графік руху поїздів у Львівській області.

Новий графік руху поїздів у Львівській області введено через ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі, повідомляє Politeka.

Як проінформувала у своєму офіційному телеграм-каналі "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Львівській області введуть тимчасово. Мова йде здебільшого про коригування часу відправлення та прибуття.

Новий графік руху поїздів у Львівській області передбачає тимчасове скасування рейсів №6423/6424 зі сполученням Івано-Франківськ - Стрий - Івано-Франківськ 20, 23, 27 вересня та 3, 22 і 24 жовтня.

Пасажирам радять перевіряти дати поїздок і планувати маршрути заздалегідь, аби уникнути незручностей.

Окрім цього, №6096/6095 Львів - Здолбунів курсуватиме за зміненим розкладом 16, 17, 18, 23 та 24 вересня: відправка о 17:00, прибуття о 23:11 замість попереднього часу 17:42 та 23:30.

20, 22 і 26 вересня він вирушатиме о 17:18, прибуваючи о 23:30 без змін. №6045 Тернопіль - Львів також матиме коригування 20, 22 і 26 вересня.

Виїзд з початкової станції залишається без змін, але зі станції Задвір’я пасажирський склад вирушатиме о 18:59 замість 18:39, зі станції Красне - о 18:47 замість 18:23. На кінцеву він доїжджатиме за розкладом.

Крім цього, нагадаємо, що "Укрзалізниця" повідомляла про відкриття прямих рейсів з Ужгорода до міст Європейського Союзу новою євроколією. З 12 вересня 2025 року вже почали курсувати пасажирські склади до Братислави, Відня та Будапешта.

Продаж квитків відкрито через застосунок, офіційний сайт "Укрзалізниці" та сайти угорських і словацьких залізниць.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни