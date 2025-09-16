Местным жителям и любителям передвигаться по железной дороге следует учитывать новый график движения поездов во Львовской области.

Новый график движения поездов во Львовской области введен из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, сообщает Politeka.

Как проинформировала в своем официальном телеграмм-канале "Укрзалізниця", новый график движения поездов во Львовской области будет введен временно. Речь идет в основном о корректировке времени отправления и прибытия.

Новый график движения поездов во Львовской области предусматривает временную отмену рейсов №6423/6424 с сообщением Ивано-Франковск – Стрый – Ивано-Франковск 20, 23, 27 сентября и 3, 22 и 24 октября.

Пассажирам советуют проверять даты поездок и планировать маршруты заранее во избежание неудобств.

Кроме этого, №6096/6095 Львов – Здолбунов будет курсировать по измененному расписанию 16, 17, 18, 23 и 24 сентября: отправка в 17:00, прибытие в 23:11 вместо предыдущего времени 17:42 и 23:30.

20, 22 и 26 сентября он будет отправляться в 17:18, прибывая в 23:30 без изменений. №6045 Тернополь - Львов также будет корректироваться 20, 22 и 26 сентября.

Выезд с начальной станции остается без изменений, но со станции Задворье пассажирский состав будет отправляться в 18:59 вместо 18:39, со станции Красное – в 18:47 вместо 18:23. В конечном итоге он будет доезжать по расписанию.

Кроме этого, напомним, что "Укрзалізниця" сообщала об открытии прямых рейсов из Ужгорода в города Европейского Союза новой евроколеей. С 12 сентября 2025 года уже начали курсировать пассажирские составы в Братиславу, Вену и Будапешт.

Продажа билетов открыта через приложение, официальный сайт "Укрзалізниці" и сайты венгерских и словацких железных дорог.

