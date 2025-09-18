Из-за ремонтных работ в Житомирской области введен новый график движения поездов , сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале "Укрзалізниці", новый график движения поездов в Житомирской области повлияет на несколько пригородных направлений. Пассажирам следует внимательно следить за переменами, ведь они будут действовать в течение сентября и октября.

В связи с плановыми ремонтами железнодорожный перевозчик утвердил временно действующий график движения поездов в Житомирской области. Это решение касается как ежедневных рейсов, так и курсирующих по отдельному расписанию несколько раз в неделю.

Так, продолжено курсирование электропоездов с сообщением Коростень – Бережесть. Они будут ездить в период с 16 сентября по 16 октября.

По обновленному расписанию №6452 будет отправляться из Коростеня в Берестье по вторникам, четвергам и субботам. В обратном направлении будет работать №6451, который будет возить пассажиров по средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме этого, без изменений остаются ежедневные электропоезда №6542 и №6451 по маршруту Коростень – Овруч – Коростень. Они продолжат ездить по обычному принципу.

Нововведения коснулись и рейсов в столицу. С 17 сентября по 20 октября №6626 будет отправляться с отправлением в 18:17, а прибывать в конечную станцию ​​в 22:29.

Это отличается от предварительного расписания, согласно которому прибытие было запланировано на 22:03. Такое изменение будет действовать временно, в том числе 20 и 21 сентября.

Также скорректировано время курсирования №6807 с сообщением Гребенка – Киев. Он будет отправляться со станции Барышевка в 10:19 вместо 10:00. Прибытие в столицу теперь запланировано в 11:56, что на 21 минуту позже предыдущего расписания.

