Местным жителям показали новый график движения транспорта в Волынской области, который следует учитывать при планировании собственных дел.

Новый график движения транспорта в Волынской области принес больше удобств для жителей Волыни, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе Рожищенского горсовета, новый график движения транспорта в Волынской области означает, что маршрутка № 576 между Луцком и Ольгановкой снова курсирует по будням, начиная с 10 сентября.

Согласно сообщению городского совета, перевозчик возобновил рейсы после проведения профилактически разъяснительной работы по соблюдению правил перевозки и расписания.

Для пассажиров это означает более удобный доступ в областной центр и населенные пункты общины, а также возможность планировать поездки по стабильному расписанию.

Новый график движения транспорта в Волынской области предусматривает несколько рейсов из Луцка и Ольгановки в течение дня, что позволяет выбрать удобное время для выезда и прибытия.

Из сел общины № 576 отправляется в 06:45 из Рудни, затем в 10:30 и 13:30 из Ольгановки в будние дни и возвращается в 19:20 в Рудни.

Из Луцка рейсы запланированы на 09:35 и 12:30 в Ольгановку, а завершающий выезд в 18:20 следует в Рудни. Эти изменения учитывают потребности жителей и обеспечивают более равномерную загрузку транспортной системы в течение дня.

Восстановление рейсов позволяет лучше совмещать работу и личные дела, а также упрощает подбор в учебные заведения и медицинские учреждения. Для тех, кто планирует поездки регулярно, такое нововведение станет полезным.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Ратновском поселковом совете было принято решение об ограничении передвижения мототранспорта по обществу. Нововведения действуют из-за ситуации безопасности.

