В тепличных хозяйствах за последнюю неделю зафиксирован заметный рост отпускных цен на огурцы из-за дефицита этого продукта в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Как отмечают отраслевые эксперты, этот ценовой скачок обусловлен сочетанием двух ключевых факторов — сокращением предложения продукции и стабильно высоким спросом на внутреннем рынке.

Согласно данным ежедневного мониторинга аграрного рынка, на текущую неделю тепличные огурцы реализуются оптовыми партиями по цене от 30 до 50 гривен за килограмм, что эквивалентно примерно 0,72–1,21 доллара. Это на 15 процентов выше, чем в конце предыдущей недели.

Представители аграрного сектора объясняют, что главной причиной повышения стоимости стало ограниченное предложение овощей. В продаже наблюдается дефицит этого продукта в Харьковской области, а именно – грунтовой огурец. Между тем объемы тепличной продукции существенно сократились из-за неблагоприятных погодных условий — пасмурной и прохладной погоды, царившей в Украине в последние дни.

Несмотря на это, текущая цена на огурцы остается в среднем на 24 процента ниже, чем в этот же период в прошлом году. Это значит, что даже после недавнего подорожания тепличные овощи все еще доступнее украинским потребителям по сравнению с сентябрем прошлого года.

Операторы рынка ожидают, что цены и дальше будут расти. Причиной станет усиливающийся спрос как со стороны оптовых компаний, так и розничных торговых сетей, которые пытаются обеспечить стабильные поставки для потребителей. В то же время, компенсировать дефицит продуктов в Харьковской области за счет импортной продукции пока не удается, что может еще больше подтолкнуть цены вверх.

Источник: AgroReview.

