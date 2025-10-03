Дефицит продуктов во Львовской области характерен для периода межсезонья, когда запасы ранних и средних сортов практически исчерпаны.

Дефицит продуктов во Львовской области стимулировал продавцов повышать цены на популярный овощ, а именно морковь, сообщает Politeka.net.

Как отмечают аналитики проекта, главным фактором удорожания этого вида овощной продукции является сезонное сокращение ее предложения.

Дефицит продуктов во Львовской области характерен для периода межсезонья, когда запасы ранних и средних сортов моркови практически исчерпаны, а сбор поздних сортов еще не начался.

На текущую неделю фермеры в основных регионах выращивания овоча реализуют качественные корнеплоды оптовыми партиями по цене от 8 до 15 гривен за килограмм, что эквивалентно примерно 0,19–0,36 доллара. В среднем это на 24 процента дороже, чем было в конце предыдущей недели. Такой рост свидетельствует о формировании нового ценового тренда, напрямую связанного с дефицитом продукции на внутреннем рынке.

По словам участников рынка, уменьшение предложения моркови объясняется завершением сезона продаж средних сортов, которые уже были полностью реализованы подавляющим большинством хозяйств. В то же время, новый урожай поздних сортов еще не поступил на рынок, что создает временный разрыв в поставках.

Именно этот фактор и стал катализатором повышения цен, поскольку спрос на морковь остается стабильно высоким, как со стороны оптовых покупателей, так и розничных торговых сетей.

Стоит отметить, что, несмотря на последнее подорожание, средняя стоимость качественной моркови в Украине все еще остается примерно на 35 процентов ниже, чем в этот же период прошлого года. Это свидетельствует о том, что внутренний рынок имеет большой потенциал для дальнейшего роста цен. Более того, некоторые производители уже заявляют о намерениях повышать отпускные цены и дальше, если текущие темпы дефицита продуктов во Львовской области.

Источник: EastFruit.

