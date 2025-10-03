Дефіцит продуктів у Львівській області характерний для періоду міжсезоння, коли запаси ранніх і середніх сортів уже практично вичерпані.

Дефіцит продуктів у Львівській області стимулював продавців підвищувати ціни на популярний овоч, а саме на моркву, повідомляє Politeka.net.

Як зазначають аналітики проєкту, головним чинником подорожчання цього виду овочевої продукції є сезонне скорочення її пропозиції.

Дефіцит продуктів у Львівській області характерний для періоду міжсезоння, коли запаси ранніх і середніх сортів моркви уже практично вичерпані, а збір пізніх сортів ще не розпочався.

Станом на поточний тиждень фермери в основних регіонах вирощування моркви реалізують якісні коренеплоди гуртовими партіями за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм, що еквівалентно приблизно 0,19–0,36 долара. У середньому це на 24 відсотки дорожче, ніж було наприкінці попереднього тижня. Таке зростання свідчить про формування нового цінового тренду, який безпосередньо пов'язаний із дефіцитом продукції на внутрішньому ринку.

За словами учасників ринку, зменшення пропозиції моркви пояснюється завершенням сезону продажу середніх сортів, які вже були повністю реалізовані переважною більшістю господарств. Водночас новий урожай пізніх сортів ще не надійшов на ринок, що створює тимчасовий розрив у постачанні.

Саме цей фактор і став каталізатором підвищення цін, оскільки попит на моркву залишається стабільно високим як з боку гуртових покупців, так і роздрібних торговельних мереж.

Варто зазначити, що навіть попри останнє подорожчання, середня вартість якісної моркви в Україні все ще залишається приблизно на 35 відсотків нижчою, ніж у цей самий період минулого року. Це свідчить про те, що внутрішній ринок має значний потенціал для подальшого зростання цін. Більше того, деякі виробники вже заявляють про наміри підвищувати відпускні ціни й надалі, якщо поточні темпи дефіциту продуктів у Львівській області.

Джерело: EastFruit.

