Полномасштабная война заставила тысячи украинцев покинуть свои дома и искать бесплатное жилье для ВПЛ во Львове.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове можно найти благодаря нескольким государственным и общественным инициативам, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий отмечает , что бесплатное жилье для ВПЛ во Львове предоставляют как частные лица, так и государственные и коммунальные учреждения.

Пригодится также специальная онлайн-платформа «Там, де вас чекають», где собрана информация о количестве доступных мест в каждом регионе и контактах горячих линий.

Отдельно стоит упомянуть сервис «Прихисток». Это государственный ресурс, где можно найти объявления от владельцев, готовых принять внутренне перемещенных лиц.

Для этого нужно зайти на сайт, выбрать Украину и регион, указать количество людей и состав семьи, после чего посмотреть доступные предложения. Связаться с хозяевами можно через контактные номера.

Еще одна инициатива работает благодаря волонтерам. Это сервис «Допомагай», работающий по схожему принципу и помогающий быстро найти временное бесплатное жилье для ВПЛ во Львове.

Местные власти также приобщаются к размещению переселенцев. Областные военные администрации и органы местного самоуправления предоставляют крышу над головой в местах компактного поселения.

Поселиться там можно после обращения в гуманитарный штаб, во время эвакуации или через горячие линии, созданные местными органами власти.

Для ищущих дополнительные консультации работают горячие линии. В частности, номер для жителей мест компактного проживания (096) 058 83 76, горячая линия Минреинтеграции 15 48 и телефон Уполномоченного по внутренне перемещенным лицам (066) 813 62 39.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право