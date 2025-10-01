График отключения света со 2 по 3 октября в Полтавской области вводится в отдельных населенных пунктах из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Чернухинского территориального общества.
В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света со 2 по 3 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 2 октября 2025 года в селе Вороньки с 08:00 до 16:30 на улицах:
- Захысныкив Батькивщыны (б. 51, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 81, 83, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 104, 105),
- Очакова (б. 10, 56 а),
- Перемогы (б. 3, 4),
- Соборна (б. 20, 21, 22),
- Солончанська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16).
Перерывы в электроснабжении этого дня также будут в населенном пункте Загребеля с 8 до 16:30 по адресу:
- Озарянська (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24),
- Перемогы (б. 1, 3),
- Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 3 41, 42).
Также не будет электроэнергии в селе Красне на улицах:
- Молодижна (б. 1, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 4 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59),
- Перемогы (б. 2, 4, 6, 12, 16, 18, 22, 26, 30),
- Яблунева (б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28).
Причина ограничений: выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ).
3 числа с 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, не будет электроэнергии в пгт.Скороходове на улицах:
- Героев Азовстали (б. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26),
- Гидности (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),
- Горького (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 31),
- Григория Сивоконя (б. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14),
- Дружбы (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15),
- Зоряна (б. 25),
- Мира (б. 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27),
- пер.Мрии (б. 1, 3, 5, 7),
- Независимости (б. 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30),
- Панаса Мирного (б. 1, 2),
- Парковый (б. 2, 4, 6, 8),
- Сумская (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),
- Украинська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15).
Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света со 2 по 3 октября в Полтавской области.
