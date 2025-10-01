Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света со 2 по 3 октября в Полтавской области.

График отключения света со 2 по 3 октября в Полтавской области вводится в отдельных населенных пунктах из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Чернухинского территориального общества.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света со 2 по 3 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 2 октября 2025 года в селе Вороньки с 08:00 до 16:30 на улицах:

Захысныкив Батькивщыны (б. 51, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 81, 83, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 104, 105),

Очакова (б. 10, 56 а),

Перемогы (б. 3, 4),

Соборна (б. 20, 21, 22),

Солончанська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут в населенном пункте Загребеля с 8 до 16:30 по адресу:

Озарянська (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24),

Перемогы (б. 1, 3),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 3 41, 42).

Также не будет электроэнергии в селе Красне на улицах:

Молодижна (б. 1, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 4 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59),

Перемогы (б. 2, 4, 6, 12, 16, 18, 22, 26, 30),

Яблунева (б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28).

Причина ограничений: выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ).

3 числа с 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, не будет электроэнергии в пгт.Скороходове на улицах:

Героев Азовстали (б. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26),

Гидности (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Горького (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 31),

Григория Сивоконя (б. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14),

Дружбы (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15),

Зоряна (б. 25),

Мира (б. 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27),

пер.Мрии (б. 1, 3, 5, 7),

Независимости (б. 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30),

Панаса Мирного (б. 1, 2),

Парковый (б. 2, 4, 6, 8),

Сумская (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),

Украинська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15).

