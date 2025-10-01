Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 2 по 3 жовтня в Полтавській області.

Графік відключення світла з 2 по 3 жовтня в Полтавській області вводиться в окремих населених пунктах через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Чорнухинської територіальної громади.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому було складено графік відключення світла з 2 по 3 жовтня в Полтавській області. Обмеження введуть 2 жовтня 2025 року в селі Вороньки з 08:00 до 16:30 на вулицях:

Захисників Батьківщини (б. 51, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 81, 83, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 104, 105),

Очакова (б. 10, 56 а),

Перемоги (б. 3, 4),

Соборна (б. 20, 21, 22),

Солончанська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть в населеному пункті Загребелля з 8 до 16:30 години за адресами:

Озерянська (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24),

Перемоги (б. 1, 3),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42).

Також не буде електроенергії у селі Красне на вулицях:

Молодіжна (б. 1, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59),

Перемоги (б. 2, 4, 6, 12, 16, 18, 22, 26, 30),

Яблунева (б. 1, 2, 5, 8, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28).

Причина обмежень: виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ).

3 числа з 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР не буде електроенергії у смт.Скороходове на вулицях:

Героїв Азовсталі (б. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26),

Гідності (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Горького (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 31),

Григорія Сивоконя (б. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14),

Дружби (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15),

Зоряна (б. 25),

Миру (б. 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27),

пров.Мрії (б. 1, 3, 5, 7),

Незалежності (б. 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30),

Панаса Мирного (б. 1, 2),

Парковий (б. 2, 4, 6, 8),

Сумська (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),

Українська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15).

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 2 по 3 жовтня в Полтавській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому додадуть, а кому відмовлять у надбавці.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що пропонують переселенцям.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: частина українців отримуватиме збільшені виплати.