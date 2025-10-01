Местным жителям показали новый график движения транспорта в Кривом Роге, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге касается отдельных маршрутов, которые будут временно не курсировать в дневные часы из-за проведения запланированных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте администрации КП «Скоростной трамвай», новый график движения транспорта в Кривом Роге предусматривает временное ограничение курсирования трамваев на участке между остановками Проспект Южный и Ул. Обогатительно.

Причина заключается в выполнении работ, направленных на повышение безопасности передвижения по городу и улучшение условий для пассажиров.

Ограничения будут действовать в несколько этапов: с 1 по 3 октября, с 6 по 10 октября и с 13 по 14 октября. В этот период трамваи не будут курсировать в дневное время с 09:00 до 16:00. Пассажирам советуют заранее планировать свои поездки во избежание неудобств.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге означает, что в указанные дни трамвайные вагоны маршрутов №7 и №27 будут курсировать не по полному маршруту. Они будут доезжать только до остановки АО ПГОКа.

Представители КП «Скоростной трамвай» подчеркнули, что эти изменения вынуждены. Они необходимы для проведения технических работ, которые в будущем позволят сделать перевозку более безопасной и комфортной.

Коммунальное предприятие также обратилось к горожанам с просьбой отнестись с пониманием временных ограничений.

Напомним, что ранее мы также писали о том, какова погода в октябре в нашем городе. Мысли синоптиков разделились, и мы собрали все. Посмотреть подробный прогноз можно в статье по ссылке.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили