Местные жители уже почувствовали на себе подорожание продуктов в Ровенской области, поэтому рассказываем, на что приходится тратить больше всего.

Подорожание продуктов в Ровенской области наиболее заметно на рынке мясной и молочной продукции, сообщает Politeka.

Цены подскочили за последний год и, по прогнозам экспертов, останутся на высоком уровне.

На рынках Ровно и местных магазинах покупатели заметили резкое подорожание продуктов. Эксперты объясняют, что такая тенденция в Ровенской области связана с рядом факторов.

Рост закупочной стоимости мяса и молочки, увеличение расходов на корма, а также рос расходов на энергоносители и топливо оказывают непосредственное влияние на конечную цену для потребителя.

Особенно подорожание продуктов в Ровенской области ощутимо на примере говядины, свинины и сливочного масла.

Инна работает на рынке уже более двадцати лет и ежедневно общается с покупателями. Она отмечает, что нынешние ценники на свинину колеблются от 180 до 250 гривен за килограмм, в то время как в прошлом году за килограмм просили от 150 грн.

Продавщица объясняет, что рост стоимости связан с более стоимостными кормами и сокращением поголовья животных, и при стабильном спросе это неизбежно отражается на ценах.

Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Иван Яремчук добавляет, что в последние месяцы поднялись ценники на хлеб (в среднем на 17%), молочные изделия (5%) и мясо (25%).

Местные жители чувствуют это очень остро. Люди говорят, что понимают экономические факторы, но в то же время отмечают, что зарплаты остаются на прежнем уровне, и расходы на еду сильно отражаются на семейном бюджете.

