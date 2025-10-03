Дефіцит хліба в Одеській області залишається серйозним чинником, що впливає на стабільність цін і забезпечення продовольчої безпеки.

Дефіцит хліба в Одеській області у сезоні 2025/26 загрожує подорожчанням через брак продовольчої пшениці для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

На конференції «ХЛІБ.ua» Родіон Рибчинський, голова Спілки «Борошномели України», повідомив, що загальний урожай зернових цього сезону очікується на рівні близько 21 млн тонн, з яких приблизно 10,3 млн т складає продовольча пшениця. При цьому лише 1,7 млн т припадає на зерно першого та другого класів, потрібне для виробництва борошна високої якості.

Експерт зазначає, що конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за обмежені обсяги кращого зерна зростає. Аграрії, зберігаючи продукцію тривалий час, не поспішають її продавати, що ускладнює стабільність цін і обмежує доступ до борошна та хлібопекарських виробів.

Окрему увагу привертає жито. Власне виробництво не повністю задовольняє внутрішній попит: у сезоні 2025/26 очікується імпорт близько 9 тис. тонн, тоді як минулого року він становив лише 1,6 тис. тонн. Ці цифри свідчать про зростання залежності від зовнішніх постачань, що може впливати на ціни хліба та борошна.

Структура виробництва та поведінка аграріїв створюють ризики подальшого подорожчання борошна. Уже сьогодні дефіцит зерна високого класу визначає перспективи роботи підприємств, а обмежена доступність продовольчої пшениці формує потенційні загрози продовольчій безпеці регіону.

Отже, дефіцит хліба в Одеській області залишається серйозним чинником, що впливає на стабільність цін і забезпечення продовольчої безпеки, вимагаючи уваги від виробників і державних органів.

Джерело: Agravery.com

