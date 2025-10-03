Місцеві мешканці вже відчули на собі подорожчання продуктів в Рівненській області, тож розповідаємо, на що доводиться витрачати найбільше.

Подорожчання продуктів у Рівненській області найбільш помітне на ринку м’ясної та молочної продукції, повідомляє Politeka.

Ціни підскочили за останній рік і, за прогнозами експертів, залишаться на високому рівні.

На ринках Рівного та в місцевих магазинах покупці помітили різке подорожчання продуктів. Експерти пояснюють, що така тенденція у Рівненській області пов’язана з низкою факторів.

Зростання закупівельної вартості м’яса та молочки, збільшення витрат на корми, а також ріс витрат на енергоносії і пальне безпосередньо впливають на кінцеву ціну для споживача.

Особливо подорожчання продуктів у Рівненській області відчутне на прикладі яловичини, свинини та вершкового масла.

Пані Інна працює на ринку вже понад двадцять років і щодня спілкується з покупцями. Вона зазначає, що нинішні цінники на свинину коливаються від 180 до 250 гривень за кілограм, тоді як минулого року за кілограм просили від 150 грн.

Продавчиня пояснює, що ріст вартості пов’язаний з більш вартісними кормами та скороченням поголів’я тварин, і при стабільному попиті це неминуче відображається на цінах.

Заступник директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Іван Яремчук додає, що за останні місяці піднялися цінники на хліб (в середньому на 17%), молочні вироби (5%) та м’ясо (25%).

Місцеві жителі відчувають це дуже гостро. Люди кажуть, що розуміють економічні фактори, але водночас зазначають, що зарплати залишаються на попередньому рівні, і витрати на їжу сильно б’ють по сімейному бюджету.

