Місцевим мешканцям вже показали графік відключення газу в жовтні 2025 у Дніпропетровській області, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення газу в жовтні 2025 у Дніпропетровській області передбачає заплановані ремонтні роботи на системі газопостачання, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії "Газмереж", графік відключення газу в жовтні 2025 у Дніпропетровській області торкнеться різних районів облцентру і прилеглих громад.

2.10 блакитного палива не буде у Новоолександрівці на Парковій, буд. 2, 9, 10. 6.10 обмеження торкнеться Дніпра на Херсонській, 9а.

8.10 Миколаївка (вулиця Східна, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 39, 45, 53, 53а, 53б) залишиться без блакитного постачання. А 27.10 незручності терпітимуть жителі облцентру на Робочій, 18.

Окрім цього, у Мирівській ТГ тимчасово буде припинено газопостачання до 153 споживачів приватного сектору 1.10 2025 року з 08:00 до 16:45. У Карпівській ТГ такі ж роботи триватимуть 7.10 та 8.10 2025 року з 08:00 до 16:00 для 36 споживачів приватного сектору.

У Перещепинській територіальній громаді можливе тимчасове припинення газопостачання до 2200 споживачів приватного сектору та 17 багатоповерхових будинків, що охоплює 1243 споживачів. Роботи проводитимуться 1, 2, 3, 6, 7, 8 та 9 числа з 08:00 до 16:00.

Для безпечного відновлення газопостачання мешканцям необхідно забезпечити доступ працівникам філії до кожного газифікованого помешкання.

Місцевим мешканцям радять враховувати графік відключення газу в жовтні 2025 у Дніпропетровській області при плануванні свого побуту. Це дозволить уникнути незручностей, або мінімізувати їх.

