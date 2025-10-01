Местным жителям уже показали график отключения газа в октябре 2025 года в Днепропетровской области, поэтому рассказываем детали.

График отключения газа в октябре 2025 г. в Днепропетровской области предусматривает запланированные ремонтные работы на системе газоснабжения, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсетей", график отключения газа в октябре 2025 года в Днепропетровской области коснется разных районов облцентра и близлежащих общин.

2.10 голубого топлива не будет в Новоалександровке на Парковой, дом. 2, 9, 10. 6.10 ограничение коснется Днепра на Херсонской, 9а.

8.10 Николаевка (улица Восточная, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 39, 45, 53, 53а, 53б) останется без голубых поставок. А 27:10 неудобства будут терпеть жители облцентра на Рабочей, 18.

Кроме того, в Мировской ТГ временно будет прекращено газоснабжение до 153 потребителей частного сектора 1.10 2025 года с 08:00 до 16:45. В Карповской ТГ такие же работы продлятся 7.10 и 8.10 2025 с 08:00 до 16:00 для 36 потребителей частного сектора.

В Перещепинском территориальном обществе возможно временное прекращение газоснабжения до 2200 потребителей частного сектора и 17 многоэтажных домов, охватывающих 1243 потребителей. Работы будут проводиться 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 числа с 08:00 до 16:00.

Для безопасного восстановления газоснабжения жильцам необходимо обеспечить доступ работникам филиала к каждому газифицированному жилью.

Местным жителям советуют учитывать график отключения газа в октябре 2025 г. в Днепропетровской области при планировании своего быта. Это позволит избежать неудобств или минимизировать их.

