Мешканців Одеської області попереджають про нові графіки відключення світла на наступні дні – з 4 по 6 жовтня 2025 року.

У деяких населених пунктах Одеської області з 4 по 6 жовтня 2025 року буде задіяно графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Наразі мова не йде про масштабні знеструмлення в регіоні, а лише про локальні обмеження, повʼязані з проведенням профілактично-ремонтних робіт в мережах, які мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від аварійних ситуацій у майбутньому.

Зокрема в ДТЕК попереджають, що в суботу, 4 жовтня, графіки відключення світла діятимуть у межах Куяльницької сільської територіальної громади в Одеській області. Там із 8:00 до 19:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці сіл Соболівка та Климентове, пише Politeka.

Також повідомляють про планові знеструмлення в межах Кілійської міської територіальної громади – у неділю, 5 числа, з 8:00 до 19:00 без електропостачання залишаться мешканці с. Шевченкове, які проживають на вулицях Бєлінського, Вишнева, Козацька, Миру та Спортивна.

Крім того, вже відомо, що з понеділка, 6 жовтня, графіки відключеня світла в Одеській області торкнуться також Пeтpoвіpівської сільської територіальної громади – з 8:00 до 19:00 електроенергії не буде в селах Розкішне та Новосвітівка.

ДТЕК може запроваджувати й інші обмеження на ці дні, тому стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках компанії.

